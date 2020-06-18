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Milletvekili Kaya'nın acı günü

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın halası Şerife Gürbüz, vefat etti.

Güncel 18.06.2020, 14:51
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Milletvekili Kaya'nın acı günü

Şerife Gürbüz için Osmancık İlçesi Esentepe Mahallesi’nde bulunan Asri Mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi.
Sosyal mesafenin gözetildiği cenaze töreninde Çorum AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, halası Şerife Gürbüz’ü son yolcuğuna uğurlarken “İyiliğine, Müslüman bir kul olduğuna, tereddütsüz şehadet ettiğimiz Merhume Şerife Gürbüz halamızı gerçek dünyasına yolcu ettik. Rabbim cenneti ile mükâfatlandırır inşallah” ifadelerini kullanarak acısını paylaştı. (Haber Merkezi)

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