Milletvekili Kaya; "Maneviyatımızı güçlendiren bayramlar çok önemli"

Milletvekili Kaya mesajında; "Bayramlar aile bağlarımızı kuvvetlendirmek, kırılan gönülleri onarmak, dargınlıkları, küskünlükleri ortadan kaldırmak için değerlendirmemiz gereken paha biçilmez bir fırsattır. Millet olarak her bayramı dostluk ve kardeşlik içinde coşkuyla ve heyecanla yaşıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz sayesinde ülke olarak büyük bir güç ve iradeyle her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarıyoruz. Bu sebepten dolayı maneviyatımızı güçlendiren bayramları çok önemli görüyor, bizi birbirimize kenetleyen bu ruhu gelecek nesillere aktarma noktasında hassasiyet gösteriyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. "dedi.