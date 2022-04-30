Milletvekili Kaya, küçük çocuklarla iftarda buluştu

Sahur ve iftar sofralarında hemşehrileri ile bir araya gelen Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Dayanışmanın ve paylaşmanın güzelliklerini millet olarak hep birlikte yaşıyoruz. Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesinin olduğu gün çocuklar ile çocuk iftarında bir araya geldik” dedi.

Çocuklarla sıcak ve samimi ortam geçiren Milletvekili Kaya, her çocukla ayrı ayrı sohbet edip ilgilendi. Ramazan ayının birlik ve beraberliğini anlatan Kaya, ayrıca programa katılan çocuklara teşekkür etti. Av. Oğuzhan Kaya, “inancımızda ve kültürümüzde özel bir anlama sahip olan, toplum hayatını düzenleyen değerlerimizin yeniden hatırlanmasının vesilesi bu mübarek gecelerin kalplerimize inşirah getirmesi, sevgi, saygı, yardımlaşma, kardeşlik duygularımızı pekiştirmesi için dua ediyoruz" ifadesini kullandı.



(Haber Merkezi)

