Milletvekili Kaya hem kutladı, hem de uyardı

“Mübarek Kurban Bayramınızı, en kalbi duygularımla kutluyor; bayramın, şehrimiz, ülkemiz, tüm İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuşan Milletvekili Kaya, milletçe zor bir dönemden geçildiği milli birliğin ve beraberliğin daha da büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

“Şüphesiz her bayram olduğu gibi bu bayramda da milli ve manevi değerlerimiz etrafında bütünleşerek milletçe, dostluğumuzu, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı güçlendireceğiz” diye konuşan Milletvekili Kaya, konuya ilişkin mesajında şu görüşleri dile getirdi: “Milli birlik ve dayanışma içerisinde ülkemiz üzerine oynanan her türlü oyunu bertaraf edip, krizlerden uzak bir konumda, istikrar ve güven içinde geleceğimizi inşa ve ihya edeceğiz. Milletçe, 2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımız doğrultusunda kutlu yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, her zaman olduğu gibi bu bayramda da, karşılıklı sevgi ve saygının öne çıkması, dargınların barışması ve herkesin kardeşçe kucaklaşması en büyük temennimizdir. İnşallah, hep birlikte ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi rabbimden niyaz ediyorum. Bu anlamda, Çorum Milletvekili olarak, tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte şehrimizde her türlü önlemi aldığımızı, ilgili birimlerimizin bayram boyunca halkımızın hizmetinde olacağını bilmenizi isterim. Elbette, bu bayramda da vatandaşlarımız sıla-i rahim yapacaklar.

Pandemi sürecinde bulunduğumuz bu günlerde sosyal mesafe kullarını ihmal etmemenizi özellikle rica ediyorum. Kurban Bayramımızın nice sevinçlere, mutluluklara ve hayırlara vesile olmasını niyaz ederken, vatandaşlarımıza bir kere daha hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yollarda kaybedilen zamanın telafisi mutlaka vardır, ama kaybedilen canların, çekilen acıların telafisi yoktur. Ailelerimize ve milletimize derin acılar yaşatacak kazalara sebep olmamak için trafik kurallarına azami riayet edelim. Yorgun ve uykusuz olarak asla araç kullanmayın. Tüm vatandaşlarımıza kazasız belasız yolculuklar diliyorum.

Bu vesileyle, vatandaşlarımızın kestiği kurbanlarının kabul olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyor, tekraren tüm Çorumlu ve her vesileyle şehrimizi teşrif eden tüm misafirlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Ay Yıldızın Gölgesinde Nice bayramlara...”

(Haber Merkezi)