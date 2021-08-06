Milletvekili Kaya Genç MÜSİAD’ı ziyaret etti

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Kaya, Genç MÜSİAD İl Başkanı Erdem Arslan ve yönetim kurulu üyelerini MÜSİAD binasında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çorum Milletvekili Kaya, Genç MÜSAİD’lılara Çorum’a yapılan yatırımlar hakkında bilgiler vererek, sosyal sorumluluk çalışmaları ve çalışmalar hakkında konuştu. Kaya MÜSAİD’ın çalışmaları ilede yakından ilgileneceğini ve daha sık bir araya gelerek beraber çalışmalar yapılacağını dile getirdi.

(Ömür SOYTEMİZ)

