Son Dakika

Milletvekili Kaya'dan kutlama mesajı

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Jandarma teşkilatının kuruluşunun 181'inci yıl dönümünü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 

Güncel 14.06.2020, 15:58
208
Milletvekili Kaya'dan kutlama mesajı

Kaya, mesajında jandarma teşkilatının her daim görevinin başında olduğunu vurguladı. 

Jandarma teşkilatının Türkiye için önemine dikkati çeken Kaya, "Tarihi şan ve şerefle dolu, devletimizin bekası, toplumumuzun huzur ve güvenliği için her daim milletimizin hizmetinde olan Jandarma teşkilatımızın 181'inci yıl dönümünü kutluyor, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı. 

#Oğuzhan Kaya #AK Parti Çorum Milletvekili
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
22°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 14 Haziran 2020
İmsak 03:04
Güneş 05:02
Öğle 12:45
İkindi 16:44
Akşam 20:19
Yatsı 22:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@