Milletvekili Kaya'dan kutlama mesajı
AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Jandarma teşkilatının kuruluşunun 181'inci yıl dönümünü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Güncel 14.06.2020, 15:58
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Kaya, mesajında jandarma teşkilatının her daim görevinin başında olduğunu vurguladı.
Jandarma teşkilatının Türkiye için önemine dikkati çeken Kaya, "Tarihi şan ve şerefle dolu, devletimizin bekası, toplumumuzun huzur ve güvenliği için her daim milletimizin hizmetinde olan Jandarma teşkilatımızın 181'inci yıl dönümünü kutluyor, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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