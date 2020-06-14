Milletvekili Kaya'dan kutlama mesajı

Kaya, mesajında jandarma teşkilatının her daim görevinin başında olduğunu vurguladı.

Jandarma teşkilatının Türkiye için önemine dikkati çeken Kaya, "Tarihi şan ve şerefle dolu, devletimizin bekası, toplumumuzun huzur ve güvenliği için her daim milletimizin hizmetinde olan Jandarma teşkilatımızın 181'inci yıl dönümünü kutluyor, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.