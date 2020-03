Milletvekili Ceylan’dan ‘Tıp Bayramı’ kutlaması

İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdadına yetişen, canını ve sevdiklerini emanet ettiği sağlık çalışanlarının tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getirdiğini söyleyen Milletvekili Ceylan, tüm sağlık çalışanlarını bayramını kutladığını açıkladı.

Sağlık hizmetlerinin dünyada her insanın her an ihtiyaç duyabileceği, ihtiyaç duyduğunda en mükemmelini arzuladığı önemli bir hizmet olduğunu kaydeden Ahmet Sami Ceylan, “İnsanların acılarını dindirmek, dertlerine derman olmak, zor ve zahmetli ancak bir o kadar da erdemli bir hizmettir. Bu hizmeti en iyi şekilde sunmaya çalışan sağlık çalışanları, insanların en zor günlerinde, en ıstıraplı anlarında yanlarında bulunur ve en mahrem anlarına tanıklık ederler. Bu sebeptendir ki sağlık çalışanlarımız ilk sıcak nefesten son soğuk nefese her zaman yanımızdadırlar. Sağlık çalışanları mesleki yaşantılarını her zaman özel yaşantılarının önünde tutar ve ne zaman, ne şartta olursa olsun insanlığa hizmet etmeye devam ederler” şeklinde konuştu.

Ceylan, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla insan sağlığı için fedakarca hizmet eden, karşılaştığı türlü güçlüklere rağmen halkın sağlık sorunlarına yönelik insanüstü gayret gösteren hekimlerin, hemşirelerin ve tüm sağlık çalışanlarına hizmetleri için şükranlarını da sundu.

(Haber Merkezi)