Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119140
ALTIN
305.717
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8883
EURO
6.6232

Milletvekili Ceylan’dan komşu ziyaretleri

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, yıllardır yaşadığı Gülabibey Mahallesi’ndeki komşularıyla görüşerek esnafı ziyaret etti.

Milletvekili Ceylan’dan komşu ziyaretleri

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, yıllardır yaşadığı Gülabibey Mahallesi’ndeki komşularıyla görüşerek esnafı ziyaret etti.

02 Şubat 2020 Pazar 21:00
Milletvekili Ceylan’dan komşu ziyaretleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma dönemi dışındaki zamanının büyük bir bölümünü seçim bölgesinde geçiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, meclisin hafta sonu tatiline girmesinin ardından soluğu yine Çorum’da aldı. Çoğu milletvekilinin aksine evini Ankara’ya taşımadığı gibi mahallesini de değiştirmeyen Milletvekili Ceylan, sabah saatlerinde evinden çıkarak komşularıyla buluştu. Mahalle sakinleri tarafından ilgiyle ve sevgi gösterileriyle karşılaşan Milletvekili Ceylan, Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde depremzedeler için toplanan yardımların Elazığ’a gönderilmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Tören öncesi ve sonrasında ise mahalledeki esnafı ziyaret eden Milletvekili Ceylan, sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da hasbihal etti. Vatandaşlarla sohbet ederek sorunu olanların sorunlarını dinleyen Milletvekili Ceylan, doğup büyüdüğü ve uzun yıllardır yaşantısını sürdürdüğü Gülabibey Mahallesi’nin yerinin ayrı olduğunu dile getirdi.

Siyasi hayatından hiçbir zaman kendisini yalnız bırakmayan mahallelilere teşekkür eden Ceylan’a mahalle sakinleri de milletvekili olmasına rağmen içlerinde biri gibi davrandığı için teşekkür etti.

Ceylan’a ziyaretler sırasında Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli de eşlik etti.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Kardeşinin acısına dayanamadı...
Kardeşinin acısına dayanamadı...
HİTÜ’de “Toksoplazmozun Çalıştayı”
HİTÜ’de “Toksoplazmozun Çalıştayı”
Kar geldi, Belediye sahaya indi
Kar geldi, Belediye sahaya indi
Muhtarlar, Çorumlular Federasyonu’na katıldı
Muhtarlar, Çorumlular Federasyonu’na katıldı
Ruziye Koçak hayatını kaybetti
Ruziye Koçak hayatını kaybetti
Ceylan muhtarları dinledi
Ceylan muhtarları dinledi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim