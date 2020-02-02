Milletvekili Ceylan’dan komşu ziyaretleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma dönemi dışındaki zamanının büyük bir bölümünü seçim bölgesinde geçiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, meclisin hafta sonu tatiline girmesinin ardından soluğu yine Çorum’da aldı. Çoğu milletvekilinin aksine evini Ankara’ya taşımadığı gibi mahallesini de değiştirmeyen Milletvekili Ceylan, sabah saatlerinde evinden çıkarak komşularıyla buluştu. Mahalle sakinleri tarafından ilgiyle ve sevgi gösterileriyle karşılaşan Milletvekili Ceylan, Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde depremzedeler için toplanan yardımların Elazığ’a gönderilmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Tören öncesi ve sonrasında ise mahalledeki esnafı ziyaret eden Milletvekili Ceylan, sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da hasbihal etti. Vatandaşlarla sohbet ederek sorunu olanların sorunlarını dinleyen Milletvekili Ceylan, doğup büyüdüğü ve uzun yıllardır yaşantısını sürdürdüğü Gülabibey Mahallesi’nin yerinin ayrı olduğunu dile getirdi.

Siyasi hayatından hiçbir zaman kendisini yalnız bırakmayan mahallelilere teşekkür eden Ceylan’a mahalle sakinleri de milletvekili olmasına rağmen içlerinde biri gibi davrandığı için teşekkür etti.

Ceylan’a ziyaretler sırasında Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli de eşlik etti.

(Haber Merkezi)