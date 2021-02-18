Milletvekili Ceylan’dan kandil mesajı

Müslümanlar arasında üç Aylar olarak bilinen Recep, Şaban, Ramazan aylarının, samimi kulların af ve mağfiretle ödüllendirilecekleri kutsal zamanlar olduğunu dile getiren Milletvekili Ceylan, bu aylar içerisinde çok önemli gün ve gecelerin olduğunu ifade etti.

Bunlardan birinin de Regaib Gecesi olduğunun altını çizen Ceylan, “Üç aylar, tövbe etmenin, affın, manevi arınmanın ve kendini yenilemenin habercisi olan Regaip, Miraç, Berat Kandilleri, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı gibi mübarek gün ve geceleriyle bizleri kuşattığı bir mevsimdir. Üç Aylar ve içerisinde bulunan mübarek geceler imanımızın güçlenmesine, İbadetlerimizin kabulüne, kötülüklerden uzaklaşmamıza, ailemize, çocuklarımıza Vatanımıza, Milletimize bütün Mümin Müslümanlar ve insanlığa karşı görev ve sorumluluğumuzu hatırlamalı, hatta ihmal ve kusurlarımızdan dönmemize vesile olmaktadır” dedi.

Milletvekili Ceylan mesajının devamında şu görüşlere yer verdi. “Bu duygu ve düşüncelerimle başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam coğrafyasında yaşayan soydaş, vatandaş ve kardeşlerimizle birlikte bütün İslam Âleminin Mübarek Regaip Kandil’ini kutlar, barış ve huzur içinde kardeşçe, güzelce, doğruya yönelik yapacağımız ibadet ve dualarımızın kabul olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ederim. Bu mübarek gecede devletimizin bekası için, Milletimizin birlik ve beraberliği Vatanımızın her türlü tehlike ve afetlerden korunması bütün insanlığın huzur ve mutluluğu, barışı ve her türlü tehlikelerden muhafazası için Rabbimize dua edelim”

(Haber Merkezi)

