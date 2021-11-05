Milletvekili Ceylan’dan aşı çağrısı

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen Macar Fiğ tohumu dağıtımına katılarak bir konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, son iki yıldır pandemi döneminde yaşanan sıkıntıları hatırlatarak yeniden kapanma olmaması için aşılamanın önemine değindi.

Ziraat Mühendisi olması sebebi ile çiftçinin artısını da eksisini de iyi bildiğini vurgulayan Milletvekili Ceylan iki yıldır işgücünün sıfıra indiği üretimin durduğu bir süreç yaşandığını, ülkemizin süreci bir çok dünya devi ülkeden daha hafif atlattığını açıkladı.

Kış aylarının geldiğini hatırlatarak yeniden sıkıntı yaşamamak için herkesin mutlaka aşısını olması gerektiğini bildiren Ceylan, “Allah rızası için herkes aşısını olsun. Bu illetten dolayı hala kapalı geziyoruz. Aşı karşıtları vebal altındadır. Önümüz kış vakalar yine artarsa kapanmak zorunda kalabiliriz. Bu günleri bile mumla ararız” şeklinde konuştu.

AK Parti iktidarı döneminde milleti merkeze koyarak hizmet ürettiklerini, bu yıl için kırsala Özel İdare’nin 150 milyonluk bütçe ayırdığını, çiftçiye 2021 yılı içinde 250 milyonluk destek ödemesi yapıldığını, yaklaşık 5 milyonluk çiğ süt desteğinin bugün hesaplara yatırılacağını ve kuraklıktan zarar görenlerin durumu ile ilgili yakında müjde vereceklerini bildirdi.

Çorum Onkoloji Hastanesi’nin ihalesinin önümüzdeki Pazartesi günü yapılacağını belirterek ilimizdeki tarımsal sulanabilir alanları yüzde 100’e çıkarma yolunda önemli çalışmalar yapacaklarını da vurgulayan Ceylan, üreticiye destekleri her yıl daha da artırdıklarını, ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yeralması için iktidar olacak çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan törende Milletvekili Ceylan’ın iktidarın son 20 yılda yaptıklarını anlatması üzerine Büğet Köyü Muhtarı Saffet Kışla ve beraberindeki bazı çiftçiler “Burası siyaset yeri değil. Biz buraya tohum almak için geldik” diyerek tepki gösterdi. Ceylan daha sonra Kışla ile biraraya gelerek sorunlarını dinledi.

(Volkan SINAYUÇ)

