Milletvekili Ceylan, TBMM’de muhtarları ağırladı

19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Çorum Merkez Muhtarlar Dernek Başkanı ve aynı zamanda Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın ve Hamamlıçayköy Köyü Muhtarı Bekir Söylemiz Milletvekili Ceylan’ı meclis odasında ziyaret etti.

Tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Milletvekili Ceylan, “Devletin mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü kulağı, eli kolu, sesi nefesi, mahalle ve köy ahalisinin de devlet nezdinde ki temsilcisi olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Muhtarlar ile birlikte yol yürümeye devam edeceklerini ifade eden Milletvekili Ceylan, “Bu güzel gününüzde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum, her birinize ailesiyle mutlu, başarılı bir hayat diliyorum. İnşallah şu andaki görevlerinizin, ‘Bir zaman muhtardım, şu hizmetlerde de emeğim var’ diye torunlarınıza anlatacağınız günler olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Muhtarların toplumun adeta kılcal damarları gibi olduğunu ifade eden Milletvekili Ceylan, “Muhtarlar toplumun adeta kılcal damarlarıdır. O damarlarda tıkanma, toplum kalbinin tıkanması demektir. Bizlerin sorumluluğu bu kanallardaki tıkanıklıkları gidermektir” dedi.

Vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklar olduğuna işaret eden Milletvekili Ceylan, “ Muhtarlarımız vatandaşlarımız ile devletimiz arasında bir köprü vazifesi görerek, kamu hizmetinin köylerimize ve mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında mühim bir görev üstlenen Çorumlu muhtarlarımız başta olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, hayırlı ve başarılı görevler diliyorum” şeklinde konuştu.

Muhtarları 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütünün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombaladığı yerleri gezdiren Milletvekili Ceylan, “15Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İstiklal Harbi'nde olduğu gibi, 15Temmuz’da da işgalciye direnen yine bu Meclis olmuştur. Gazi Meclis o gece emperyalizmin maşalarına göğüs gererek 2'nci kez gazi olmuştur. Taştan, topraktan inşa edilen bir binayı milletin kalbi hâline getiren Meclisimizi bunca yıl ayakta tutan bu inançtır. Bu Meclisi Mehmetçik'e kardeş kılan, "gazi" unvanını kuşanmasına vesile olan bu ruhtur” diye konuştu.

Meclisin, ayağını Anadolu'ya sabitleyip bütün insanlığı kucaklayan medeniyetin bugünkü temsilcisi olduğunu anlatan Milletvekili Ceylan, o gecenin izlerinin FETÖ'cü darbecilerin ihanetinin unutulmaması için ilk andaki haliyle bırakıldığını söyledi.

“Biz şanlı bir tarihin ve misyonun sahibiyiz” diye Milletvekili Ceylan, “Biz Türkiye’yiz. Ne böldürürüz, ne bölebilirler. Ay yıldızlı bayrağımız altında; tek millet, tek devlet, tek vatan şuuru izinde olduğumuzu bütün dünyaya haykırıyoruz. Bu ülkede darbe yapmayı düşünenler artık bir değil, bin defa düşünmek zorunda olacaklar” diye konuştu.

15 Temmuz şehitleri ve gazileri şükranla andıklarını belirten Milletvekili Ceylan, “Aziz Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi şükranla anıyoruz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın” dedi.

Muhtarlar, Milletvekili Ceylan ile gezme imkanı buldukları TBMM Genel Kurulu, kulisleri, Meclis bahçesi gibi yerlerde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

