Milletvekili Ceylan: "Önceliğimiz hızlı tren"

Hızlı tren projesinin bu yılın sonunda ihale edilecek duruma geleceğini ve 2022 yılında ihalesinin yapılacağını belirten Ceylan, "Çorum'da her zaman birinci önceliğimiz hızlı tren. Ulaştırma Bakanı ile yaptığımız görüşmede 2023'ten önce ihalesinin yapılması için mutabıkız. 2021 yılı sonu itibariyle tamamen ihale olacak duruma gelecek ve önümüzdeki yıl ihaleye çıkacağız." dedi.