Milletvekili Ceylan mezbaha ve halketi inceledi

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a Halket ve mezbaha ile ilgili bilgiler veren Başkan Aşgın, bölgenin en büyük ve en gelişmiş canlı hayvan pazarına sahip olduklarını vurguladı.

Çorum Belediyesi Mezbaha Tesislerinin hizmete açılmasıyla Çorum'un hayvancılık ve et sektöründe önemli bir güç haline geldiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Mezbahamızı öz kaynaklarının tamamı Belediyemize ait olan BELTAŞ şirketine devrettik. Çorum, çevre illerde ve ülke genelinde hayvan pazarının yanı sıra mezbahasıyla da adından söz ettirir bir konuma geldi. Bu başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Aşkla, şevkle milletimizi hizmet etmeye devam ediyoruz.” dedi.

Çorum Belediyesi Mezbaha Tesisleri ve Halket’te çalışmaları büyük beğeniyle karşılayan AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da yaptığı açıklamada, mezbaha ve Halket’in sanayisi ile nam salmış bu şehre yeni bir imaj daha kazandırdığını belirtti.

Milletvekili Ceylan, "Çorum Belediyesi Mezbahası sadece hayvan kesmekle yetinmiyor, Halket gibi güzel bir hizmeti de hemşehrilerimize sunuyor. Ayrıca kavurma üretip, ürettiği ürünleri de memleketin dört bir yanına satıyor. Bölgesinin en gelişmiş canlı hayvan pazarına sahip olan bu şehrin böyle işlevsel bir mezbahaya sahip olması da büyük bir avantaj. Bizler de milletvekili arkadaşlarımız, il başkanımız ve belediye başkanımızla birlikte mezbahayı bir adım daha ileriye götürme, bu şehre bir tık daha fazla hizmet getirme gayreti içerisinde olacağız. El birliğiyle büyük firmaların toplu kesim işlerini Çorum'a getirmek için çaba göstereceğiz" şeklinde konuştu." şeklinde konuştu.