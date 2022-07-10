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Milletvekili Ceylan “kırsalda hayat var”

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK), Çorum Milletvekili ve Tarım Orman Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nun Çorum’daki faaliyetlerini değerlendirdi.

Güncel 10.07.2022, 09:26
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Milletvekili Ceylan “kırsalda hayat var”

TKDK’nın Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma hibelerini (IPARD) 2011 yılından bugüne kullandırdığına dikkat çeken Milletvekili Ceylan “Kırsalda hayat var” sloganı ile başladığı açıklamasında sözlerine şöyle devam etti.
“Türkiye genelinde Çorum ilimizin de içinde olduğu 42 ilde bu hibeler kullandırılmaktadır. Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektörde 500 bin avro ile 3 milyon avroya kadar olan yatırımlara yüzde 40 ile 70 arasında hibe verilmektedir. Aynı zamanda yatırımlardaki harcamalar KDV ve diğer tüm vergilerden de muaf tutulmaktadır.”

1100 PROJE DESTEKLENDİ 400 MİLYON LİRA YATIRIM YAPILDI
“Çorum’da bugüne kadar yatırım tutarı 400 milyon liraya ulaşan 1100 projeye 200 milyon lira hibe sağlanmıştır. Bunun 173 milyon lirası ödenmiş, kalan kısmın ödemeleri devam etmektedir. Bu yatırımlarla 2 bin kişiye istihdam oluşturulmuştur.
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanı ile uygulanan IPARD Programıyla; süt, yumurta, kırmızı ve beyaz et üretimi ile süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhaneler, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması, bitkisel üretim, mantarcılık, seracılık, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm, makine parkları, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji yatırımları içeren projelerin yapım işleri, makine-ekipman alımları, proje hazırlık giderleri ve görünürlük harcamalarına destek verilmektedir.
IPARD hibelerinde kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Kadın yatırımcılara sıralamada ilave puan vererek projelerinin ön plana çıkması sağlanmakta, 40 yaş altı genç yatırımcılara ise hayvancılık yatırımlarında ilave yüzde 5 hibe verilmektedir.”

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINA BÜYÜK TALEP VAR
“TKDK’nın en son çıktığı Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi tedbirine yönelik IPARD II 11. Başvuru Çağrısına Çorum’da oldukça yüksek talep olmuştur. 164 tıbbi ve aromatikbitki yetiştiriciliği için makine-ekipman alımı, 67 yenilenebilir enerji, 6 tıbbi ve aromatik bitki işleme ve paketleme, 4 zanaatkarlık ve yöresel ürünler, 2 arıcılık, 1 makine parkı projesi olmak üzere; 340 milyon lira yatırım ve 180 milyon lira hibe tutarlı, 244 proje başvurusu alınmıştır. Bu çağrı; 340 milyon liralık yatırım tutarı ile bir çağrı döneminde en yüksek yatırım talebinin yapıldığı çağrı dönemi olmuştur.  
Bu çağrıda özellikle yenilenebilir enerji yatırımları ön plana çıkmıştır. 31 MW kapasiteli yatırım tutarı 214 milyon lira, hibe tutarı 113 milyon lira olan 68 adet yenilenebilir enerji projesinin başvurusu alınmış olup bu durum bugüne kadar destek verdiğimiz yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık 2 katı kadar talep geldiğini göstermektedir.”

HÜKÜMETİMİZ YATIRIMCININ YANINDADIR
“Hükümetimiz; yatırım yaparak, üreterek, istihdama katkı sağlayarak elini taşın altına koyan her yatırımcının omzundaki yükü hafifletmek için dün olduğu gibi bugün de vatandaşının yanındadır. Her yatırımın ülke ekonomisine yaptığı katkıyı çok önemsiyoruz ve yatırım tutarına bakmaksızın her vatandaşımızın projesini ayrı ayrı değerli buluyoruz.
Bundan sonra da insanımızın ve Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapmak isteyen herkesin yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz.”

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