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Milletvekili Ceylan, Gümüşhaneli partililerle görüştü

AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, video konferansla Gümüşhane İl Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

24 Nisan 2020 Cuma 19:50
Milletvekili Ceylan, Gümüşhaneli partililerle görüştü

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, video konferansla Gümüşhane İl Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni bir görev daha verdiğini belirterek, tüm üyelerin sorumlu olduğu illerle ilgili çalışmalara devam etmelerinin yanısıra diğer illerle ilgili de görevlendirmeler yapıldığını, kendisinin de verilen görev nedeniyle Gümüşhane İl Yönetim Kurulu Toplantısına video konferansla bağlantı kurarak katıldığını hatırlattı.

Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, merkez ilçe başkanı, gençlik ve kadın kolları başkanlarıyla il yönetim kurumu üyelerinin katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını partililere ve tüm Gümüşhanelilere ileten Milletvekili Ceylan, ayrıca Gümüşhane teşkilatının çalışmaları hakkında da bilgiler aldı. Gümüşhane’de koronavirüs salgınıyla ilgili vaka sayısı ve genel durumu hakkında da İl Başkanı Köse ve Belediye Başkanı Çimen’den brifing alan Ceylan, tüm dünyayı saran salgından Türkiye biran önce kurtulması için tedbirlere uyulması hususunda titiz davranılmasını istedi.(Haber Merkezi)

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