Milletvekili Ceylan engelli çocuğa protez hediye etti

Kendisinden yardım talep eden engellilerin bu talebini öncelikli işleri arasına alan Milletvekili Ceylan, bir engelli çocuğa daha yardım elini uzattı. Milletvekili Ceylan, Selebral Palsy hastası olan ve beyin hasarı nedeniyle vücut uzuvlarını kullanamayan 9 yaşındaki Serkan Kula’yı evinde ziyaret etti.

Ziyarette anne Satı Kula ve fiziksel engelli baba Sadık Kula ile bir süre görüşen Milletvekili Ceylan, Serkan Kula’nın kol ve bacaklarını kullanabilmesi için protezleri teslim etti.

Serkan kardeşimizin yarınlarına koşar adım atması için destek olduğunu kaydeden Milletvekili Ceylan, “Sevgi tüm engelleri yenebilecek güçtedir. Sizlerin mutluluğu bizlerin mutluluğudur. 19 yıldır olduğu gibi bundan sonra sizin gibi değerli ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz " şeklinde konuştu.

Milletvekili Ceylan’ın desteği Kula ailesi son derece mutlu ederken, aile bireyleri Milletvekili Ceylan ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerini ilettiler.

Ziyarete Milletvekili Ceylan'a AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban ve İl Müdür Yardımcısı Levent Tuzcu’da eşlik etti.