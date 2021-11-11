Milletvekili Ceylan: "Çorum'a yapılacak Adli Tıp Kurumunun proje çalışmaları başladı"

Proje hakkında bilgi veren AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Adalet Bakanlığının 2021 yılı yatırım programında 'Etüt-Proje' karakteristiğinde yer alan projenin kapalı kullanım alanı 2 bin 996 metrekare olduğunu belirtti. Ceylan, yapılacak binada adli tıp kurumunda, toksikoloji laboratuvarı, otopsi salonu, morg, adli tıp uzman odalarının yer aldığını ifade etti.

Çepni Mahallesi yapılması planlanan Adli Tıp Kurumu’nun tahmini yatırım bedelinin 12 milyon TL olduğunu hatırlatan Ceylan, “Proje çalışmaları başlanılmış olup, proje bitirildikten sonra ihaleye çıkılacaktır. Kurumumuz ilimize hayırlı olsun” dedi.