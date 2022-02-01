Milletvekili Ceylan babasını kaybetti
Ak Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın babası İsmet Ceylan (86) bu akşam saat 21.20'de tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Güncel 01.02.2022, 21:40 01.02.2022, 21:59
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Bakiye Ceylan'ın eşi olan İsmet Ceylan'ın cenazesi yarın öğle namazından sonra Yeşilyayla köyünde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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