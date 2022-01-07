Milletvekili Ceylan, Anitta Otel'in açılmasına destek verdi

Anitta Otel’in yeni sahibi İhsan Ceylan TBMM’de gerçekleşen ziyarette “Otelin yeniden açılarak Çorum’a hizmet vermeye devam etmesi sürecindeki destekleri nedeniyle, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyemiz ve Çorum Milletvekilimiz Sn Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür ederim. Otelimizi yeni ve modern bir yatırımla en kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.” dedi.

Ziyaret nedeniyle iş insanı İhsan Ceylan’a teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan “Çorumlu sanayicilerimize, iş adamlarımıza, esnaflarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza memleketimize katkı sağlamak noktasında yaptıkları her çalışmada, her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ceylan ziyaret nedeniyle yaptığı değerlendirmede ayrıca, “Bizim sevdamız ve derdimiz memleketimizin dinamikleriyle Çorum’umuza hizmet etmektir. Hiçbir çalışanımızın mağduriyetine neden olmadan, Çorumumuzun güzide bir işletmesinin ışıklarının yanmaya, memleketimize hizmet etmeye devam etmesini istiyoruz” dedi.



