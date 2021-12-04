Milletvekili Ceylan, 3 Aralık’ta 3 engelli sevindirildi

Milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı, Engelliler Günü’nde çeşitli etkinliklere katıldılar. Ceylan ve Ahlatcı, ayrıca kendilerinden talepte bulunan 3 engelliyi de evinde ziyaret ettiler.

Ceylan ve Ahlatcı, Mimar Sinan Mahallesi’nde ikamet eden engelli Abdullah Salman’ın talebi olan akülü aracı temin ederek, evinde teslim ettiler. Ceylan ve Ahlatcı’ya İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Yılmaz Peker, Mustafa Gökgöz, Kadriye Taşdemir, Adife Kanar, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Şevket Şakar, Fatih Şahinbaş, Fuat Aykaç, Fikret Arslan, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur da eşlik etti.

Ceylan ve Ahlatcı’nın ikinci durağı ise, Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden Hatice Uçar oldu. Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe ile birlikte Hatice Uçar’ı da evinde ziyaret eden Ceylan ve Ahlatcı, tekerlekli sandalye teslim ederek hayır duasını aldılar.



Ulukavak Mahallesi’nde ikamet eden Dilek Candan’ın tekerlekli sandalye talebini de yerine getiren Ceylan ve Ahlatcı, engellilerin 3 Aralık Engelliler Günü’nü kutlarken, günün anlam ve önemine binaen açıklamalarda da bulundular.

Milletvekili Ceylan, “Allah sizlere sağlık sıhhat afiyet içerisinde evlatlarınız ve torunlarınız ile bir ömür sürmeyi nasip eylesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ve bizlerden hayır dualarınızı eksik etmeyin” dedi.

Engelleri birlikte aşacaklarının kaydeden Ceylan, “Yeter ki engel, zihniyetlerimizde, kalplerimizde, vicdanlarımızda olmasın. En büyük engel; sevgisizliktir. Engel değil destek olalım, Tohum toprağa, engelli topluma emanettir. Engelsiz yaşam hepimizin elinde” açıklamasında bulundu.