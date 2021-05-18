“Milletin umudu yeniden canlandı”

19 Mayıs 1919’da birlik ve beraberlik ruhunun uyandığını ve milletin umutlarının yeniden canlandığını kaydeden Vali Çiftçi, “Samsun’da başlayan heyecan dalga dalga tüm yurda yayılarak vatanın işgalden kurtarılması için azimli ve kararlı bir bağımsızlık mücadelesi başlamıştır” dedi.

Vali Çiftçi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında şunları dile getirdi:

“Şehitlerimizin mübarek kanlarıyla sulanan aziz vatanımızın bağımsızlığı için başlatılan bu mücadelede, milletimiz hürriyet uğruna, bayrak uğruna, mukaddesat uğruna canını bile vermekten çekinmemiş, “Ya istiklal, ya ölüm” diyerek gösterdiği kararlılıkla, vatanımızı işgal etmek isteyenlere karşı büyük bir zafer kazanmıştır.

Bu zafer neticesinde bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmış, vatandaşı olmaktan iftihar ettiğimiz büyük bir devlet bizlere miras bırakılmıştır.

Bu devletin emanet edildiği, geleceğimizin teminatı olan genç nesillerimize büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Gençlerimizin tarihinden aldıkları ilhamla Türkiye’yi daha büyük hedeflere ulaştırmak için azimle ve özveriyle çalışacaklarına inanıyorum.

Milli mücadelemizin 102. yılında, semalarında ezan seslerinin yankılandığı, ufuklarında al bayrağın dalgalandığı bağımsız-güçlü bir Türkiye olarak yüzümüzün akıyla hep birlikte daha güzel geleceklere yürüyeceğiz.

Bu inanç ve düşünceyle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Vatanımızı düşman işgalinden kurtarmak için canlarını feda eden tüm şühedayı ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” (Haber Merkezi)

