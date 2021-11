“Milletin sırtına yük olmaktan başka anlam ifade etmiyorlar”

Araç sahiplerinin peş peşe gelen zamların altında ezildiğini belirten Tokgöz, “Benzin, motorin ve LPG fiyatları doların fırlamasıyla aldı başını gidiyor. Zam yapılacağını duyan vatandaşlarımız ise benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturuyor. Yaşadığımız bu çağda bu görüntüler milletimize yakışmıyor” dedi.

Akaryakıtın üretimin temel girdisi olduğu için iğneden ipliğe her ürünün fiyatına bu zamların yansıyacağını dile getiren Ulaş Tokgöz, “Bu zamlar enflasyonu, enflasyon faizleri yükseltecek. Yüksek faiz, yatırımları düşürüp işsizliği daha da artıracak. Sonuçta geçim sıkıntısıyla boğuşan milyonlarca insanımızın hayatı daha da zorlaşacak” diye konuştu.

Mevcut hükümetin faturayı kendisine değil, yine vatandaşa kestiğini ifade eden CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, “AKP, izlediği yanlış politikalar nedeniyle ülkemizi karanlığın içerisine soktu. Tepeden tırnağa her şeye her gün zam geliyor. Asgari ücretliye, emekliye kaşıkla verirken kepçeyle geri alıyorlar. Artık AKP, Türk milletinin sırtına yük olmaktan başka bir anlam ifade etmiyor” şeklinde konuştu.

Marketlerin yaşanan zamlar ve tedarik sıkıntıları nedeniyle yağ, şeker ve un satışlarına kota getirildiğine de değinen Ulaş Tokgöz, “Birçok market söz konusu ürünlerin satışını kişi başı 1 adetle sınırladı. Gerekçe olarak ise tedarik sıkıntısı yaşanan bu ürünlerden herkesin eşit şekilde yararlanması gösterildi. Bu kotalar derhal kaldırılmalıdır” dedi.

Türkiye'de yaşanan ekonomik durumun vatandaşı bir hayli zorladığını dile getiren Tokgöz, “Dolardaki hızlı yükseliş enerjiden akaryakıta, gıdadan giyime kadar birçok ürüne zam olarak yansıyor. Kurun 13.50'yi görerek tarihi rekor kırması, fiyatların daha da yükseleceği korkusunu yaşatıyor” diye konuştu.

Ayrıca vatandaşların hastanelerden de randevu alamadıklarına değinen Ulaş Tokgöz, “Yeni binalar yapabilirsiniz. Fakat yaptığınız o binalar maalesef vatandaşı sağlığına kavuşturmuyor” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşın artık bunlara dayanacak gücünün kalmadığını kaydeden CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, sorunların çözümünün tek adresinin sandık olduğunu belirterek, “Erken seçim değil, hemen seçim” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)