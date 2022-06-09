Kur korumalı mevduata bugüne kadar 157 milyar TL ödeneceğini ifade eden Coşgunsu, “Böyle bir israf ve haksız servet transferi görülmedi” dedi.

Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, yaptığı yazılı açıklama ile ekonomi gündemini değerlendirdi. Kur korumalı mevduat ödemelerinin yurttaşın cebinden çıktığını belirten Coşgunsu, şu değerlendirmeleri yaptı:

“İktidar mensupları, kuru kontrol edebileceklerini zannederek mevduata kur garantisi verdiler. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Temelsiz tezlerde, basiretsiz politikalarda ve vahim yanlışlarda ısrarın sonucunda dolar kuru yeniden patladı.

Kur korumalı mevduata ödenecek rakam 157 milyar TL’yi geçti. Milletin parasıyla bir grup daha da zenginleşirken halk daha da yoksullaşıyor” diye konuştu.

Kur korumalı mevduat için halkın ağır bir bedel ödediğini vurgulayan Barış Coşgunsu, “Buradan Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sesleniyoruz: Kur korumalı mevduattan biran önce vazgeçin. Milletin parasını bir avuç zengine peşkeş çekmeyin” şeklinde konuştu.

Gelecek Partisi iktidarında kur korumalı mevduat hesabı denen örtülü faiz ve transfer sistemini anında iptal edeceklerini dile getiren Barış Coşgunsu, “Gelecek Partisi iktidarında bu adaletsizliğe son verilecek. Kur korumalı mazot sistemi ile çiftçimizin yüzünü güldürerek, çiftçinin mazot çilesine son verilerek, akılcı ve rasyonel para politikaları ile de dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımız enflasyon ve kur sarmalı altında ezdirilmeyecektir” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

