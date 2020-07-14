“Milletin bağımsızlığına kara leke çalınmak istendi”

Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya mesajında, 15 Temmuz 2016 tarihinde vatanın bölünmez bütünlüğüne, milletin bağımsızlığına, demokrasi ve aydınlık geleceğe yönelik olarak, FETÖ/PDY'ye bağlı vatan hainlerinin, kalleşçe ve kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunmasıyla şanlı tarihe kara bir leke çalınmak istendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasi çağrısı üzerine 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan ve omuz omuza demokrasiyi savunan vatandaşların tarihi bir mücadele verdiğini kaydeden Milletvekili Oğuzhan Kaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez. 15 Temmuz bize ihtiyaç duyulan Çanakkale ruhunun her zaman yeniden canlandığını gösterdi. Hainlere vereceğimiz en güzel cevap çalışarak, üreterek, istihdam sağlayarak Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmak olacaktır.” (Haber Merkezi)