“Milletimizle gönül köprüleri kuruyoruz”

Ziyarette Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral, ile birlikte Cerit Köyü Muhtarı Metin Sözüdoğru, Kutluca Köyü Muhtarı Sinan Bekar, Çomarbaşı Köyü Muhtarı Ferhat Kabak, Cemilbey (Çorak) Köyü Muhtarı Serdar Görkem, Üçköy Küyü Muhtarı Hasan Sezgin, Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok, Teslim Köyü Muhtarı Veli Koçak, Gökköy Köyü Muhtarı Aydın Zeren, Dağkarapınar Köyü Muhtarı Satılmış Tekin, Yenihayat Köyü Muhtarı Hasan Börekçi, Yenice Köyü Muhtarı Ahmet Teperoğlu, Çayhatap Köyü Muhtarı Ali Örgel, Boğazönü Köyü Muhtarı Elvan Başoğlu, Ayaz Köyü Muhtarı Serdar Demir, Feruz Köyü Muhtarı Muhittin Sarıoğlu, Türkler Köyü Muhtarı Ömer Tomak, Beydili Köyü Muhtarı Murat Ünel, Pınarcık Köyü Muhtarı Necdet Baş, Balımsultan Köyü Muhtarı Adem Coşkan, Güvençli Köyü Muhtarı Ümit Ağca, Pembecik Köyü Muhtarı Satılmış Özkan, Çakır Köyü Muhtarı Nazmi Şeker, Karaca Köyü Muhtarı Salih Biçer, Ovasaray Köyü Muhtarı İrfan Berçin, Çobandivan Köyü Muhtarı Sinan Ergen, Çıkrık Köyü Muhtarı Mehmet Ali Öztürk yer aldı.

MUHTARLARDAN HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Muhtarlar, gerek Çorum’a kazandırılan yatırım ve hizmetler, gerekse de köylerine yapılan hizmetlerden dolayı Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Muhtarların, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirdiklerini kaydetti.

Muhtarlarla bir araya gelmelerinin, memleketin ve vatandaşların meseleleriyle, sevinçleriyle, kazanımlarıyla, geleceğiyle ilgili görüşleri paylaşma, istişare etmelerine vesile olduğunu belirten Milletvekili Ceylan, “Muhtarlarımızın özlük haklarında SGK primlerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin devlet tarafından ödenmesi, maaşlarının artırılması, silah ruhsatı harcı muafiyeti başta olmak üzere pek çok önemli iyileştirmeler yaptık. Bizden önce bunlar yoktu, bunların hepsini gerçekleştirdik” dedi.

ESER VE HİZMET SİYASETİ YAPIYORUZ

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemini muhtarların istifadesine açarak gereken bilgilere buradan ulaşılmasını sağladıklarını vurgulayan Ceylan, Afetler sonrası AFAD’ın gönderdiği ayni yardımların dağıtımıyla ilgili de muhtarların kullanabileceği bir sistem kurulacağını anlattı.

Ceylan, “Bizim 20 yıllık hükümetlerimiz döneminde eser ve hizmet siyasetiyle hem geçmişin eksiklerini tamamlarken, hem geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşa ederken her günümüz, her anımız bu habis zihniyetle mücadeleyle geçti” ifadelerini dile getirdi.

BİRİLERİ KAVGA ETSİN, BİZ KUCAKLAŞACAĞIZ

“İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak iradesiyle kutlu varlığımız millete hizmet yolundan asla sapmayacaktır” diyen Ceylan, “Bu vatanda var olmanın bir adabı, bir ahlakı, yeri gelirse de can feda olsun diyecek bir fedakarlık kültürü vardır ve ayaktadır. Çünkü yolumuz hak yolu, davamız Allah davasıdır. Allah doğrunun yardımcısıdır. Varsın birileri kavga etsin, biz kucaklaşacağız. Varsın birileri çıkar hesabı yapsın, biz milletimizle gönül köprüleri kuracağız. Biz milletimizi ne istiyor, milletimiz ne bekliyor, milletimiz ne diyor ona bakar, ona göre hareket ederiz. Biz bundan sonra da aynı şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

ÇİFTÇİYE 5.5 MİLYAR DESTEK

Çiftçilere verilen destekleri hatırlatan ve yapılan destekleri açıklayan Milletvekili Ceylan, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başlayacağını ifade etti.

Çiftçilere, üreticilere verilen desteklerin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Ceylan, verilen destekleri de şöyle sıraladı:

“Mazot ve Gübre Desteği; 4 Milyar 675 Milyon 260 Bin 816 TL,

Yem Bitkileri Desteği; 852 Milyon 701 Bin 630 TL, Hububat, Baklagiller ve Dane Mısır Desteği; 48 Milyon 417 Bin 432 TL, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği; 5 Milyon 567 Bin 53 TL, Sertifikalı Fidan Üretim Desteği; 4 Milyon 451 Bin 893 TL

Mazot, gübre ve yem bitkileri destek ödemelerini 3 ayrı zaman diliminde, diğer ödemeleri de bugün (8 Mart 2022) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

TCKN Son Hanesi; 0-2 VKN Son Hanesi; 0,1,2,3,5,7,9 olanlar bugün (8 Mart 2022) 18.00’den sonra, TCKN ve VKN Son Hanesi; 4-6 olanlar 11 Mart 2022 18.00’den sonra, TCKN ve VKN Son Hanesi; 8 olanlar için destek ödemeleri 18 Mart 2022 18.00’den sonra hesaplara aktarılacak.”

KADINLAR GÜNÜNÜ UNUTMADI

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de unutmayan Milletvekili Ceylan, “Şehit ve Gazilerimizin kıymetli Anneleri başta olmak üzere, siz değerli muhtarlarımızın elleri öpülesi anneleri ve bu ülkeyi bu dünyayı fedakârlıklarıyla, emekleriyle, akılları ve şefkatleriyle güzelleştiren, tarlasında, bağında, bahçesinde, evinde velhasıl hayatın her alanında var olmayı sürdüren tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.