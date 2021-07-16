“Milletimizin en büyük zaferi 15 Temmuz’dur”

Çorum’da Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan törene katılarak tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Milletvekili Kaya: ““15 Temmuz, Anadolu ebediyen Türk yurdu kalsın diye, vatan ve millet denildiğinde ölüme korkusuz gidenlerin günüdür. 15 Temmuz, çıplak ellerin tankların önünde darbeye karşı dimdik durulduğu gündür. 15 temmuz silah, uçak ve tank seslerine, sela ve ezan seslerinin galip geldiği gecedir. 15 Temmuz Türk milletinin en büyük zaferidir. 15 Temmuz darbecilere milletin iradesini yeniden tanıtmadır. 15 Temmuz bu milletin en büyük zaferidir. 15 Temmuz bu milletin kaderini değiştirmesinde en büyük pay milletindir. O gece şehitler tepesini boş bırakmamak için sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir kez daha göstermiştir” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise, “15 Temmuz, Anadolu ebediyen Türk yurdu kalsın diye, vatan ve millet denildiğinde ölüme korkusuz gidenlerin günüdür. 15 Temmuz, çıplak ellerin tankların önünde darbeye karşı dimdik durduğu gündür. O gece şehitler tepesini boş bırakmamak için sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız, Türkiye'nin geçilmez olduğu bir kez daha göstermiştir” diye konuştu.

15 Temmuz’da bu aziz milletin düşüncesine görüşüne bakmadan vatanına sahip çıktığını belirterek bu milletin kaderinin değişmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür eden Milletvekili Kaya, FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini, yaşananları ve yaşatılanların unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

