“Milletimiz sayenizde porsiyon küçültüp öğünleri azaltıyor” 

“Ülkemiz her yönden kutuplaşma ortamına girdi. Toplumsal kutuplaşmadan farklı olarak bir de ekonomik şartlar bakımından kutuplaşan bir Türkiye ile karşı karşıyayız” diyen Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, şöyle konuştu:

“Ülkemiz şu an iki kutba ayrılmış durumdadır. İki farklı toplum kesimi, iki farklı hayat görüyoruz. Bir tarafta kamu kaynaklarından beslenen, birden fazla kurumdan maaş alan tuzu kurular.

Diğer tarafta ise yoksulluk sınırının 15 bini geçtiği bir dönemde; 4 bin küsur lirayla ev geçindirmeye, 650 liralık KYK bursuyla günde bir öğün yemek yiyerek hayatta kalmaya çalışan, masraflarını karşılayamadığı için okulu bırakmak zorunda olanlar, gün be gün fiyatları artan temel tüketim maddelerine ulaşamayıp sofrasına tuz koyamayanlar var.

Bir tarafta sırça köşklerine kapanıp, köşkün içindeki samimiyetsiz ve gerçek dışı fısıltılardan gayrı seslere kulaklarını tıkayan iktidar ve iktidar yanlıları…

Diğer tarafta ise; her geçen gün artan hayat pahalılığı nedeniyle sesini iktidara duyurmaya çalışan, geçim derdiyle boğuşan milyonlar var. Bir tarafta lüks, şatafat, gösteriş ve israf; diğer tarafta yoksulluk, fakirlik, açlık, sızlanma ve feryat var.”

“İNSANIMIZIN HAYAT KALİTESİ HER GEÇEN GÜN TÖRPÜLENİYOR”

Türk Lirasını pula çeviren Erdoğan iktidarının yol açtığı ekonomik yıkımın insanların hayat kalitesini ve yaşama sevincini her geçen gün törpülediğini kaydeden Cıdık, “Enflasyonun üzerine benzin dökerek Türkiye’yi adeta bir yangın yerine çeviren iktidar ve ortakları ülkemizin büyüdüğünü söyleseler de vatandaşın kursağına giren ekmek her geçen gün küçülüyor.

İnsanlar her geçen gün biraz daha geriye giden bir yaşam kalitesine mahkûm ediliyorlar” ifadelerini kullandı.

“GELİN ZİRVEDE BIRAKIN”

İktidarın anlattığı masallar ve hayaller ile gerçekte yaşattığı hayatlar arasında uçurum olduğunu belirten Cıdık, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Hayalde ekonomisi en güçlü 10 ülke arasına girecektik. Gerçekte; enflasyonu en yüksek 10 ülke arasına girdik.

Hayalde tek haneli işsizlik ve enflasyon rakamları olacaktı. Gerçekte; 3 haneli enflasyon rakamları ve her geçen gün sayıları artan işsizler ordusu.

Hayalde iyiler arasındaki ligde zirvede yer almak vardı. Gerçekte; olumsuz istatistikler ve sıralamalar listesinde hep zirvede bulunmak.

Enflasyon 20 yılın zirvesinde. Zamlar 20 yılın zirvesinde. Cari açık 20 yılın zirvesinde. Dış borçlar ve faiz ödemeleri de; sayenizde 20 yılın zirvesinde.

Gelin bu işi zirvede bırakın. Gelin daha dazla zorlamayın.

Çünkü bu zirvenin sonu uçurum, sonu felakettir! Hem millet hem de sizin için.” (Haber Merkezi)