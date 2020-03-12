“Milletimiz İstiklal Marşı’ndaki duyguları hala yaşıyor”

İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü, Vali Mustafa Çiftçi himayesinde Özejder Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan program dahilinde Devlet Tiyatro Salonu’ndaki program ile kutlandı.

Programa Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per.Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, vali yardımcıları, daire müdürleri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan okul müdürü Necmeddin Ünal, Mehmet Akif Ersoy’un şiirinin Türk milletinin yüceliğini duygularını ve bağımsızlığını en iyi şekilde yansıttığını dile getirdi.

Aynı duyguları milletin halen taşıdığını vurgulayan Ünal, İdlib’de Türk askerlerine yapılan saldırının ardından öğrencilerin gelerek kan bağışında bulunmak istediklerini belirttiğini, yaşı tutanların da bağışta bulunduğunu kaydetti. Yapılan konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy’un konu edildiği oratoryo sergilendi. Program Mehmet Akif konulu yarışmalarda derece alanlara ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Yarışmanın öğretmen kategorisinde birinci olan Özel Eğitim Meslek Lisesi Müdür Başyardımcısı Murat Kayacı ve Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencisi Osman Uçar’a ödülünü Vali Mustafa Çiftçi verirken, öğretmen kategorisinde ikinci olan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Hekim, ile Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Utku Barış’ın ödülünü Garnizon Komutanı Per.Alb. Çetin Öcal, üçüncüler öğretmen kategorisinden Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Lisesi öğretmeni Ayşe Nur Tuncay ile Buharaevler mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rumeysa Şahin’e ödülünü Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın verdi.

(Erkan BAYATLI)