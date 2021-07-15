15 Temmuz hain darbe girişimimin beşinci yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada demokrasiye, devlet kurumlarına, bayrağa, ezana, hak ve özgürlüklere karşı yürütülen bu alçak girişimin Türk Milletinin kahramanca savunması ile püskürtüldüğünü vurgulayan Başkan Aşgın, “Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak ilan edildi. FETÖ’ nün hain darbe teşebbüsü sadece devletimize, hükümetimize değil, milli irademize de yapıldı. Bu darbe girişimiyle temel hak ve özgürlüklerimizi ve bizi büyük bir millet yapan değerlerimizi elimizden almak istediler. Bin yıldır İslam’ın sancağını taşıyan Türkiye’yi esarete mahkûm etmek istediler. Milletimiz hem devletini, hem de demokrasisini korumayı bir görev bildi. Milletimiz genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle iman dolu göğsünü çağın modern silahlarına karşı siper etti. Şehirlerimizde sokaklar, caddeler aziz milletimizin mensuplarıyla zapt edildi. Bu büyük millet kendi iradesine karşı yapılmak istenen darbe girişimine, dünyada eşi benzeri olmayan bir direniş gösterdi.” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde destan yazan 251 vatandaşın şahadet şerbetini içtiğini, bu 251 kahraman içerisinde 12 Çorumlunun da şehit düştüğünü hatırlatan Başkan Aşgın, “15 Temmuz 2016 yılında yapılan darbe girişiminde şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahramanca verdikleri mücadelede gazilik unvanıyla şereflenen kardeşlerime Rabbimden sağlık ve afiyet temenni ediyorum.” diye konuştu.

