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“Milletimiz hainlerin emellerine 15 Temmuz’da geçit vermedi”

Çorum’da Valilik tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

“Milletimiz hainlerin emellerine 15 Temmuz’da geçit vermedi”

Çorum’da Valilik tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:45
“Milletimiz hainlerin emellerine 15 Temmuz’da geçit vermedi”

Şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarının katıldığı Çırağan Düğün Salonu’ndaki programa Vali Mustafa Çiftçi, eşi Azime Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık yönetimindeki Çorum Müftülüğü Suheybi Rumi Tasavvuf Musikisi Korosu’nun birbirinden güzel ilahi ile kahramanlık türkülerini seslendirdiği gecede ilk konuşmayı Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya yaptı. 15 Temmuz’un bir milletin yeniden dirilişinin yıldönümü olduğunu söyleyen Milletvekili Kaya, tüm şehitleri şükran ve minnetle andıklarını söyledi.

15 Temmuz’un aslında Çanakkale’den beri birşeyin değişmediğinin göstergesi olduğunu ve 15 Temmuz’da toplumun tüm kesimlerinin sokağa çıkarak devletine milletine sahip çıktığı bir gün olduğunu dile getiren Kaya, “Aynısı Çanakkale’de de olmuştur. Yani milli güçler açısından da karşı güçler açısından da değişen bir şey yoktur. Yani ABD, İngiltere, Yunanistan, Almanya’dır. Bu ülkede darbe yapmak isteyenler Çanakkale’den beri aynıdır. 15 Temmuz şehitlerimizin bize vatanı yeniden emanet ettiği gündür. İnşallah bundan sonra da bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek, devletimiz ebed müddet Anadolu Türk yurdu olarak kalacaktır” diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz’un üçüncü yılında şehit aileleri ve gaziler ile yemekte buluştuklarını söyleyen Vali Mustafa Çiftçi de 15 Temmuz’da milletimizin yerli ve yabancı hainlere, onların emellerine izin vermediğini dile getirdi.

Şehitlik ve gaziliğin bizim kültürümüzde ve inancımızda önemli bir yer tuttuğunu, şehitliğin peygamberlikten sonra gelen en yüce makamlardan biri olduğunu ve şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu ifade eden Vali Çiftçi, “Hz. Ömer efendimizin deyimiyle şehit kendisini Allah’a adamış kimsedir. Allah’ın cennet karşılığında canını satın aldığı kimsedir şehit. Böylesine yüce bir mertebedir şehitlik. Herkese de nasip olmayan bir mertebedir aynı zamanda. Burada müftülükten arkadaşlar da var onların alanlarına fazlaca girmek istemem ama islam kumandanlarından meşhur Halid Bin Velid Hazretleri vardır. Vücudunda kılıç izi, mızrak değmeyen yer kalmamış ama nihayetinde şehit olamamış bir gazi olarak vefat etmiş ve bundan dolayı da kendisini son derece kınamış. Şunu demeye getiriyorum şehitlik son derece yüce bir mertebe” diye konuştu.

15 Temmuz’ da 251 şehit verildiğini, 2 bini aşkın gazimiz olduğunu hatırlatan Vali Çiftçi, “Ben bütün şehitlerimize Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Bütün gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Allah nice mürüvvetler göstersin daha başka acılar yaşatmasın memleketimize, ben sözümü fazla uzatmıyorum yemeğimize katıldığınızdan dolayı buraya uzaktan yakından teşrif ettiğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 15 Temmuz eğer başarıya ulaşsaydı, vukuu bulsaydı, amacına ulaşsaydı hainler, bu gün Türkiye diye Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet olmayacaktı. Bir yandan Ermenistan, bir yandan Kürdistan, gibi devletler kurulacak öbür taraftan da kısa bir coğrafyaya sıkışmış kalmış ve birbiriyle mücadele eden insanlar olacaktı. Cenab-ı Hak bizi o gün büyük bir badireden korudu. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sokaklara inen meydanları dolduran vatandaşlar hainlerin, yerli ve yabancı hainlerin o emellerine geçit vermedi. Onun için diyoruz ki Allah devletimizi, milletimizi bu tür badirelerden, bu tür darbe girişimlerinden korusun. Devletimize, milletimize zeval vermesin. Hepinize tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Allah’a emanet olun, sağlıkla selametle kalın, Allah’ın rahmeti bereketi hepinizin üzerine olsun” şeklinde konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ve yemeğin ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua yapıldı. Vali Mustafa Çiftçi de şehit aileleri ve gazileri kapıdan tek tek tokalaşarak uğurladı.

(Volkan SINAYUÇ)

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