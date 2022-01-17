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“Milletimiz eski huzurlu günlerini geri istiyor”

Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı, Ankara'da Genel Merkez eğitimleri seminerine katıldı.

Güncel 17.01.2022, 20:38
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“Milletimiz eski huzurlu günlerini geri istiyor”

Saadet Partisi Genel Merkezi Eğitim Başkanlığı’nın yılın belirli dönemlerinde il teşkilatlarını toplayıp 2 gün boyunca düzenlediği kamp eğitimlerine bu kez de Çorum, Kayseri ve Muğla il teşkilatları katıldı. 
15-16 Ocak’ta gerçekleşen teşkilat içi eğitim seminerinde Çorum'dan Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Işık, diğer ilçe başkanları ve yönetimleri tam kadro hazır bulundular.   
Eğitim semineri sonrası değerlendirmede bulunan Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, “Çok zorlu, her anlamda sıkıntılı ve geleceğe yönelik umutsuzlukların doğmağa başladığı bir süreç içerisinde adım adım seçime doğru gidiyoruz. Her seçim önemlidir. Bu seçim daha da önemlidir. Çünkü esnafımız, çiftçimiz, üreticimiz ekonomik buhranın içine adım adım ilerlemektedir 
Bankalardan aldığı kredileri nasıl öderim endişesinde olan esnafımız, tarlasına gübresini atamayan ve mahsulünden ümit kesen çiftçimiz, çocuğuna 10 lira cep harçlığı koyamayan velilerimiz elektrik, doğalgaz, su, kira ve faturalarla boğuşuyorlar.

Artık halkımız ne Cumhur İttifakı’nı ne de Millet İttifakı’nı düşünmek istemiyor.  Milletimiz nefes almak, bir an evvel eski huzurlu, mutlu, gerçek manada Saadetli günlerini geri istiyor.  
Bu bağlamda Saadet Partimiz bu günleri önceden gördüğünden Genel Merkezimiz “Geçim İttifakı” kampanyası başlatmış halkımızın sorunlarına eğilerek kutuplaştırılmış siyasetten bir an evvel dönülerek çözüm önerileri ortaya koymuştu. Saadet Partisi Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu, Ak Parti Genel Başkanı Sayın Tayyip beyle bu konuları 2 buçuk saati aşkın istişareler gerçekleştirmişti. 
Biz toplumumuzun her kesimi ile ülkemiz adına, İslam ülkeleri adına ve hatta tüm insanlığın saadeti ve kurtuluşu adına gerek siyasi olsun, gerek kültürel olsun, gerek ekonomik olsun her kesimle görüştük yine görüşeceğiz. Çünkü biz vatanımızı, devletimizi, milletimizi seviyoruz biz siyasetimizi kişisel merkezli değil hak merkezli yapıyoruz. 
İşte bu sebepten dolayı teşkilatlarımızın dinamizmini artırmak, heyecanımızı yenilemek, ilke ve prensipler doğrultusunda halkımıza, seçmenimize parti stratejilerimizi sunmak üzere gerekli eğitimlerimizi alıyoruz, almaya devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)
 

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