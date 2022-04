“Milletimiz esarete izin vermeyecek”

Tahtasız, Türk milletinin şehit ve gazilerimizin fedakarca verdikleri mücadele sonucunda bu vatanda, bu coğrafyada huzur, barış ve güven içerisinde yaşadığını söyledi.

14-20 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Tahtasız, “Aziz milletimiz, kahraman Türk ordusuyla her zaman tek bir yürek halinde barış ve huzur ortamını koruyarak, çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam edecektir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadete yürüyen kahraman şehitlerimizi, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla rahmet ve minnetle anıyorum” ifadesini kullandı.

Türk milletinin şehit ve gazilerine her zaman büyük önem verdiğini, şehitlerimizin yüreğimizde, kalbimizde müstesna bir yerinin olduğunu vurgulayan Tahtasız, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi Türk milletinin düşmana karşı büyük mücadeleler vererek vatanını koruma uğrunda sayısız kahramanlıklar gösterdiğini ifade etti.

Türk milletinin esir edilemeyeceğinin, Türk vatanının parçalanamayacağının tüm dünyaya kanıtlandığına vurgu yapan Tahtasız, “milli birlik ve bütünlüğümüzü bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Vatanımız, istiklalimiz ve istikbalimiz için bir an tereddüt etmeden, sarsılmaz inanç ve eşsiz cesaretleriyle canını ortaya koyan şehit ve gazilerimize olan borcumuzu ancak, gelecek nesillere tam bağımsız, daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti bırakarak ödeyebiliriz. Bunun için var gücümüzle çalışmak durumundayız. Bu duygu ve düşüncülerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)