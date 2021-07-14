“Milletimiz büyük bir kurtuluş destanı yazdı”

“15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir” diyen Ceylan, “Tarih, büyük kırılma zamanlarında, insanlara millet olma bilincini sağlayan olaylar yaşatır ve bu sınavda bir ideal etrafında birleşebilen topluluklar gerçek millet tanımını oluşturur. Bu nedenledir ki geçmişte yaşadığımız darbelerin yıkıcı etkilerini hala üzerinden atamayan ve her darbe girişiminin ülkemizi ne kadar geriye götürdüğünün bilincinde olan Türk Milleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimine karşı koymak için meydanlara inerek, darbe yapmaya kalkan hainlere engel olmuş, onlara gereken cevabı vermiştir. Vatanın ve milletinin istikbali için sokağa çıkan halkımız kendilerine doğrultulan silahlara ve üzerlerine sürülen tanklara rağmen siyasi, ideolojik, etnik ve dini bütün görüş ayrılıklarını bir kenara bırakmış, Şanlı Türk Bayrağı altında kenetlenerek hainlerin karşısında cansiperane bir duruş sergilemiştir” dedi.

“15 Temmuz ve sonrasında tüm dünyanın gıpta ile izlediği muazzam bir sınav veren milletimiz, geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza, gururla hatırlayacakları ve bir daha yaşanmaması için de büyük dersler alacakları son derece kıymetli bir tecrübe bırakmıştır” diyen Ceylan; “Hakikat şudur ki bizler, bundan beş yıl önce 15 Temmuz gecesi canını, kanını, oğlunu, eşini gözünü kırpmadan feda edenleri unutturmayız. Ömer Halis Demirleri, Erol Olçokları, Abdullah Tayyipleri, Şerife Bacıları unutturmayız. Boğaz Köprüsünde darbecilerin üstüne korkmadan yürüyen kızımızı, tankları durdurmak için bedenini siper eden kahramanları, elinde bayrak yüreğinde imanla meydanlara çıkan yaşlı dedelerimizi, ninelerimizi, şehit olma arzusuyla belediyenin süs havuzunda abdest alıp kurşuna yürüyen gençlerimizi, ailesiyle helalleşip meydanlara koşan yiğitlerimizi unutturmayız. Unutturmayız ki gelecek nesiller bastığı yerleri toprak diyerek geçmesin. Unutturmayız ki bu vatanın en son ocak sönene kadar yıkılmayacağını herkesin bilsin” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

