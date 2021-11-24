“Milletimiz başımızın tacı”
Güncel 24.11.2021, 21:00
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Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur’u Gazi Meclis’te ağırladılar.
Milletvekili Ceylan, “Medeniyetlerin beşiği, Anadolu’nun parlayan yıldızı, kadirşinas insanıyla güzel memleketimiz için yürüttüğümüz projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. Kutlu davamız yolunda, hemşehrilerimizin dertleriyle dertlenmeye, milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.
(Haber Merkezi)
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