“Milletimiz acı reçeteyi iliklerine kadar yaşıyor”

Açıklamasının devamında “Sokaklarda yandaşlardan gayri halinden memnun olan bir tek vatandaşa dahi rastlayabilmek mümkün değildir” ifadelerini kullanan Özsaçmacı, şunları dile getirdi:

“Hükûmet, Türkiye’yi darboğazdan çıkaracak doğru tedbirleri almak yerine, kendi yarattığı fukaralığı yöneterek bundan siyasi rant elde etmenin derdine düşmüştür.

19 yıldır, her yıl yeniden uçan ekonominin geldiği nokta acı reçete uygulamak olduğu belirtilmektedir. Milletimiz o acı reçeteyi, zaten çok uzun zamandır iliklerine kadar yaşıyor.

Daha dövizdeki artıştan, vergi avantajlarından ceplerine girecekleri söylemiyorum bile. Vatandaşa acı reçete, yandaşa milyarlar. Pandeminin ilk gününden beri, 83 milyon vatandaşın cebine doğrudan koydukları para 10 milyar lira. Bu dar günlerde, tek bir yandaşın cebine koydukları kâr 9 milyar lira. El insaf. Ayıptır, günahtır. O parayı kim ödeyecek? O parayı millet ödeyecek, millet.

Akılları sıra bu acı reçeteyi, reform yapıyoruz diye millete yutturacaklar. Ne var ki, uzun zamandır millete uzak, milletin derdine sağır oldukları için, farkında olmadıkları bir şey var: Milletimiz o acı reçeteyi, zaten çok uzun zamandır iliklerine kadar yaşıyor. Maaşlarında yaşıyor. Çarşıda yaşıyor, pazarda yaşıyor. İşsiz evlatlarının hüzün dolu bakışlarında yaşıyor. Siftahsız geçen günlerde yaşıyor. Binlerce kişiye ekmek veren kapılara, kilit vurulduğunda yaşıyor. Onlar için yeni olabilir ama o acı reçete, milletimize reva gördükleri hayatın ta kendisi.” (Haber Merkezi)