“Milleti getirdiğiniz bu durumdan utanmalısınız”

Özsaçmacı, “Siz bir Cumhurbaşkanı olarak iktidarlığınız döneminde sadece etrafınızdakileri daha zengin etmek için çaba sarf ettiniz. Çevrenizdekilerin gözü ne zaman doyarsa, bu fakir bıraktığınız milletimize sıra gelecek ve onlarda bu sefaletten kurtulacaktır” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin Grup Toplantısında Safranbolu kıraathane esnafının, “Açız, açız, açız! Lütfen bize sahip çıkın” yazılı pankartını Meclis kürsüsünde açmasının ardından Akşener’e cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin” demesi tepkilere neden oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, “Asgari ücretlisi, esnafı, çiftçisi herkesi açlığa mahkum bıraktınız. Şimdi de utanmadan, 'aç olanları siz doyuruverin' diyorsunuz. Merak etme Sayın Erdoğan siz çekildikten sonra biz yoksul bıraktınız halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Siz bir Cumhurbaşkanı olarak milletinizi getirdiğiniz bu durumdan utanmalısınız. Halktan kaçarak sadece kendi yandaşlarınızın olduğu toplantılardan atıp tutmak kolay. Çünkü sizlerin halkın karşısına çıkacak yüzün artık kalmadı. Bu sözlerinizde vatandaşın uyanmasına vesile olmaya devam ediyor. Bizler halkımızın yanında sokaklardayız. Onların sorunlarının çözümü için konuşmaya devam edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)

