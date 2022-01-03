“Millete zamları yansıtmıyoruz diye övünenler şimdi nerede?”
İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yeni yıl ile birlikte milletin üzerine bindirilen zamların dayanılmaz hal aldığını belirterek, “Biz kendi kendimize yeteriz Türkiye’m ama ranta, yolsuzluğa, fırsatçılığa yetemiyoruz. Son günlerde gelen fahiş zamların esas nedeni de işte budur” dedi.
“Milletin üstüne kâbus gibi çöken bir Cukka ittifakı var” diyen Özsaçmacı, açıklamasında şunları dile getirdi:
“Elektriğe korkunç derece zamdan sonra doğalgaza yapılan zam! Hani gaz çıkarmıştınız! Millete zamları yansıtmıyoruz diye övünenler neredeler şimdi? Daha yeni yılın ilk saatlerinde %130 zam yaptınız. Hane halkını, esnafı, sanayiciyi, çiftçiyi canından bezdirecek bu zamlar kötü yönetimin bir sonucudur.
Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi ve ittifak görünümlü menfaat koalisyonu ciddi hataların yapıldığı ve bedelini milletimizin ödediği bir yılı geride bıraktık. Artık yolun sonu göründü. Yönetilemeyen bir ülke haline getirilen yurdumuzu bir an evvel erken seçime götürmek milletimiz için yapılacak bir iyilik olacaktır.
2021 yılı; acıyı da, mutluluğu da milletimizle birlikte yaşadığımız, çareyi de, umudu da birlikte aradığımız bir yıldı. Zenginlikte eşitlenen, mutlulukta birleşen, huzurla güçlenen Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bize inanın, bize güvenin.” (Haber Merkezi)
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