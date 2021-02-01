“Millete verir talkını kendi yutar salkımı”

Varış, Özel İletişim Vergisi oranının Cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 7,5’tan yüzde 10’a yükseltilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

İnternete erişimin ucuzlatılması gerekirken yapılan vergi zammını

‘acı reçete’ olarak nitelendiren Varış, “İktidar esnafa, marketlere zam yapmayın derken, vatandaşına acı reçete yazmaya devam ediyor. Kaynak arayışında iseler kendilerine tavsiyemiz tasarrufa önce kendi yüksek masraf kalemlerini kısarak başlamalarıdır” ifadelerini kullandı.

Deva Partisi olarak iktidara geldiklerinde interneti herkes için ucuzlatacaklarının altını çizen Varış, açıklamasında şunları kaydetti:

“İnternet erişimi ve bilgisayar, tablet, oyun konsolu gibi dijital cihazlar üzerindeki aşırı vergileri indireceğiz.

6-25 yaş arası öğrencilere ve gençlere ücretsiz internet erişimi sağlayacağız.

Telekom şirketleri üzerindeki yükleri azaltarak ve uzun vadeli, makul maliyetli finansman çekerek interneti herkes için ucuzlatacağız.

Tüm bunları kapsamlı ‘5H internet‘ politikamız çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Hızlı, hesaplı, hizmet odaklı, her yerde ve hür internet!

Türkiye’yi uluslararası dijitalleşme yarışında geri bırakmayacak, gelişmiş ülkelerin seviyesini yakalamasını sağlayacağız.” (Haber Merkezi)