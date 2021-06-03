“Millete hizmeti siyasetin temeli olarak görüyoruz”

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, pandemi süresince uzaktan teşkilat çalışmalarını sürdürdüklerini belirtirken, yüz yüze bir araya gelerek teşkilatlarla buluşmanın da memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti.

Ziyaretlerine Osmancık ve Kargı ilçe teşkilat ziyaretleri ile başlayan Yusuf Ahlatcı ve İl Yönetim Kurulu üyeleri devamında Dodurga, Uğurludağ, Bayat ve İskilip ilçe teşkilatları ile bir araya geldi.

İlçe teşkilatları, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlarla da bir araya gelen Ahlatcı, “Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Çorum’umuzu 2023, ardından da 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırma gayreti içerisinde olacağız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi, ‘gücünü ve ilhamını milletten alan, birikimini ve imkânlarını sadece millete hizmet için kullana” anlayışımızı siyasetin temeli olarak görüyoruz” dedi.

Çorum ve ilçelerinin her şeyin en iyisi ve en güzeline layık olduğunu belirten İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Hizmette sınır tanımayan AK Parti’nin daha güzel hizmetleri de getireceğinden hiç şüphemiz yoktur. Tüm il ve ilçe teşkilatlarımızla ‘tevazu, samimiyet ve gayret’ diyerek çıktığımız bu yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

