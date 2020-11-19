“Millet patır patır ölüyor, eski hastaneyi hemen açın”

Çorum’un, Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılmadan önce devasa bir Devlet Hastanesi’ne sahip olduğunu, burasının neden tamamen devre dışı bırakıldığını bir türlü anlayamadığını vurgulayan Türkoğlu, “Bu binanın yapılışında, ben, mimar olarak şantiye şefliği yaptım. Eğer bu bina çürükse, Çorum’daki resmi binaların çoğu çürüktür. Milletin en fazla ihtiyaç duyduğu zamanda bu binanın boş bekletilmesi akıl işi değildir” ifadesini kullandı.

ÇORUM HABER’e telefonla görüşlerini ileten Adnan Türkoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Devlet Hastanesi’nin yeniden hizmete açılması konusunda farklı bir yaklaşım olmadığını görüyorum; iktidar partisinin vekilleri ve yöneticileri de benimle aynı görüşteler. Ama, binayı elden geçirip hemen devreye almak mümkünken, neden 2021 yılına bırakılıyor? Bakanlığa derdimizi anlatamıyor muyuz? Çorum bu kadar sahipsiz mi? Yazık değil mi bu Çorum’a, Çorumlu’ya?..”

(Haber Merkezi)