Millet Kütüphanesi’ne Çorum’dan kitap gönderildi

Şengül, Çorum’un tanıtımı için Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından IX. Hititoloji Kongresi kitabının 1. ve 2. cildinden 200’er adet, Çorum prestij kitabından 200 adet ve Çorum Belediyesi’nce “Nikonya’dan Çorum’a” kitabı 200 adet bastırılarak, 105 ülkeye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne gönderildiğini bildirdi. (Haber Merkezi)