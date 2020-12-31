Millet Kütüphanesi’ne Çorum’dan kitap gönderildi
Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde Dünya Kitaplığı Bölümü oluşturulduğunu ve bu bölüme 105 ülkeden hediye kitaplar geldiğini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca kitap gönderen ülkelere, ülkemizin tanıtımı ve kültürel işbirliğin güçlenmesi amacıyla kültür, edebiyat, sanat gibi birçok konuda yayınlanmış eserlerden oluşan kitaplar gönderilmesi planlanmıştır” dedi.
Güncel 31.12.2020, 11:18
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Şengül, Çorum’un tanıtımı için Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından IX. Hititoloji Kongresi kitabının 1. ve 2. cildinden 200’er adet, Çorum prestij kitabından 200 adet ve Çorum Belediyesi’nce “Nikonya’dan Çorum’a” kitabı 200 adet bastırılarak, 105 ülkeye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne gönderildiğini bildirdi. (Haber Merkezi)
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