Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor
Çorum Belediyesi tarafından hizmete sunulan Millet Kıraathaneleri öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yerler haline geldi. Belediye tarafından Şehitler Parkı içerisinde Ekim ayı başında açılışı yapılan Millet Kıraathanesi, öğrencilerin akınına uğruyor.
Güncel 12.11.2021, 01:25
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Öğrencilerin ders çalışmak ve kitap okumak için yoğun olarak kullandığı Şehitler Parkı Millet Kıraathanesini son olarak Başöğretmen Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri ziyaret ederek, kitap okuma etkinliğine katıldı. Yetkililerden kıraathane ile bilgiler alan öğrenciler 40 dakika okuma etkinliği yaptı.
Millet Kıraathanesi görevlileri, tüm öğrencilere kek ve meyve suyu ikram etmeyi ihmal etmiyor.
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