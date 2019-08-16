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“Millet Kafe” hizmette

Millet Bahçesi’nde bulunan Millet Kafe hizmete girdi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü ve Zübeyir Yıldırım, Belediye Meclis Üyesi Kenan Özüyağlı Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın, yaptığı duyuruda, “Seçim döneminde söz verdiğimiz projelerimizden birisini daha gerçekleştiriyoruz. Çorum Belediyesi Sosyal Tesislerimizden ilki olan Millet Kafeyi hemşehrilerimizin hizmetine açıyoruz. Millet Bahçesi’nde yapay gölümüzün hemen yanı başında hizmet verecek kafemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Millet Kafe” hizmette

Millet Bahçesi’nde bulunan Millet Kafe hizmete girdi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü ve Zübeyir Yıldırım, Belediye Meclis Üyesi Kenan Özüyağlı Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın, yaptığı duyuruda, “Seçim döneminde söz verdiğimiz projelerimizden birisini daha gerçekleştiriyoruz. Çorum Belediyesi Sosyal Tesislerimizden ilki olan Millet Kafeyi hemşehrilerimizin hizmetine açıyoruz. Millet Bahçesi’nde yapay gölümüzün hemen yanı başında hizmet verecek kafemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:37
“Millet Kafe” hizmette

Millet Kafe yetkililerinden alınan bilgiye göre sabah 8’den akşam 12’ye kadar hizmet verecek olan kafede çay 1 buçuk lira olurken, uygun fiyatları ile kahvaltı, atıştırmalıklar ve yemek de menüde yerini alıyor.

İLK ÇAYI REKTÖR ÖZTÜRK İÇTİ

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, HİTÜ Rektörü ile birlikte Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri’nde ilk çayı içti.

Aşgın, “Tesislerimizde ilk çayı misafirlerimizle içtik. Hemşehrilerilerimizi Sosyal Tesislerimize bekliyoruz” dedi.

İnceleme ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel ile HİTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı İsmail Eker de hazır bulundu.

(Esra ESEN)

Anahtar Kelimeler:
Millet Kafe
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