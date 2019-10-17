Millet Camii’nde namaz ve dua

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve beraberindeki Çorum heyeti otobüsle çıktıkları yolculukta ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yer alan Millet Camii’ne geldi. Çorum heyeti burada Akşam Ezanı’nın okunması üzerine hem Millet Camii’nde namazlarını kıldı hem de kahraman Mehmetçiğin zafere ulaşması için dua etti. Ayrıca Barış Pınarı Harekatı’nda canlarını kaybeden şehitlerimize de dua ettiler.

AK Parti heyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yapılacak görüşme öncesinde de Millet Camii ve çevresinde bir süre gezerek hem burayı inceledi hem de bol bol hatıra fotoğrafı çekinmeyi ihmal etmedi.

(Volkan SINAYUÇ)