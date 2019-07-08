“Millet Bahçesi’nin Sosyal Tesisi kısa sürede açılacak”

Akpınar Caddesi’nden başlayıp Ulumezar’a kadar devam eden 30 metre genişliğindeki yolun ikinci etabında mekanik serim çalışmalarının başladığını kaydeden Halil İbrahim Aşgın, “Asfalt çalışması da hemen başlayacak” dedi. (Haber Merkezi)
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclis Kararı ile adı Millet Bahçesi olarak değiştirilen Kent Park'ta vatandaşların hizmetine açılacak olan Sosyal Tesislerde incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın, yakında tefrişat ihalesi gerçekleştirilecek olan Sosyal Tesislerin en kısa süre içerisinde halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.