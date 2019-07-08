Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 22°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98695
ALTIN
257.429
DOLAR
5.7235
STERLİN
7.1823
EURO
6.4202

“Millet Bahçesi’nin Sosyal Tesisi kısa sürede açılacak”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclis Kararı ile adı Millet Bahçesi olarak değiştirilen Kent Park'ta vatandaşların hizmetine açılacak olan Sosyal Tesislerde incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın, yakında tefrişat ihalesi gerçekleştirilecek olan Sosyal Tesislerin en kısa süre içerisinde halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.

“Millet Bahçesi’nin Sosyal Tesisi kısa sürede açılacak”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclis Kararı ile adı Millet Bahçesi olarak değiştirilen Kent Park'ta vatandaşların hizmetine açılacak olan Sosyal Tesislerde incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın, yakında tefrişat ihalesi gerçekleştirilecek olan Sosyal Tesislerin en kısa süre içerisinde halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:50
“Millet Bahçesi’nin Sosyal Tesisi kısa sürede açılacak”

Akpınar Caddesi’nden başlayıp Ulumezar’a kadar devam eden 30 metre genişliğindeki yolun ikinci etabında mekanik serim çalışmalarının başladığını kaydeden Halil İbrahim Aşgın, “Asfalt çalışması da hemen başlayacak” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Kadın Konukevi’nden hiçbir kadın kendi isteği olmadıkça çıkarılmıyor”
“Kadın Konukevi’nden hiçbir kadın kendi isteği olmadıkça çıkarılmıyor”
Doğuş Tekstil’in 4.geleneksel pikniği
Doğuş Tekstil’in 4.geleneksel pikniği
Çorumlu Feyyaz Velidedeoğlu, pentatlonun başarılı yöneticisi
Çorumlu Feyyaz Velidedeoğlu, pentatlonun başarılı yöneticisi
YEREL BASIN YOK OLURSA, OLACAKLARDAN KORKULMALI
YEREL BASIN YOK OLURSA, OLACAKLARDAN KORKULMALI
Usta öğreticiler Ankara’daki sergiyi gezdi
Usta öğreticiler Ankara’daki sergiyi gezdi
RAM’da Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi verildi
RAM’da Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi verildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim