“Millet Bahçesi’nin Sosyal Tesisi kısa sürede açılacak”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclis Kararı ile adı Millet Bahçesi olarak değiştirilen Kent Park'ta vatandaşların hizmetine açılacak olan Sosyal Tesislerde incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın, yakında tefrişat ihalesi gerçekleştirilecek olan Sosyal Tesislerin en kısa süre içerisinde halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.