“Millet Bahçesi’nin proje ihalesi yapıldı”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal medyada belediye faaliyetlerine ilişkin pek de sağlıklı olmayan bilgilerin paylaşıldığını belirterek “Geçmişin hesabını benden sormayın” dedi.

Başkan Aşgın, Belediye Türk Halk Müziği Grubu tarafından PTT önünde verilen mini konserin ardından Taş bina yanındaki Havuzlu Park’ta kuşlara yem attı. Belediye Başkanı Aşgın, havuz başında hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından mensupları ile birlikte makamına geçerek bir süre sohbet etti. Aşgın, yeni koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen sohbette bazı açıklamalarda bulundu.

Çorum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel ile Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray'ın da katıldığı bulunduğu sohbette Başkan Aşgın, basın mensuplarının stadyum, Yeni Belediye Hizmet Binası, Kent Dönüşüm Projesi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen Halk Et ile ilgili sosyal medya aracılığıyla yapılan eleştirileri de yanıtlayan Aşgın, Belediye olarak asla ticari bir faaliyet içerisinde bulunmak gibi bir niyetlerinin olmadığını belirterek, “Esnaf dostu belediye olarak, asla esnafımız ile rekabet etmek gibi bir düşüncede değiliz” diye konuştu.

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne geçen Fatih Caddesi üzerindeki eski İmam Hatip Lisesi binasının yıkımı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Başkan Aşgın, kendisinin de anıları bulunan binanın yıkılmasına kentin geleceği için karar aldıklarını kaydetti.

Yeni stadyumun devir tesliminin Haziran ayında tamamlanacağını belirten Aşgın, eski stadyumun yeriyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın proje sürecini başlattığını, buraya Millet Bahçesi, Millet Kütüphanesi ve Kongre ve Kültür Merkezi yapılacağını, içerisinde bisiklet yolu ve tenis kortunun da bulunacağını anlattı.

Yeni stadyumun Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredileceğini söyleyen Aşgın, “Eski stadyumun yerine yapılacak Millet Bahçesi, Millet Kırathanesi ve Kongre Merkezi ile ilgili ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan söz almıştık. Geçtiğimiz hafta içinde bakanlığın buranın proje ihalesini yaptığını öğrendik. Proje ihalesini alan firma Çorum’a geldi ve inceleme yaptı. Çorum, inşallah bakanlığımızın desteğiyle Millet Bahçesi, Millet Kırathanesi ve Kongre Merkezi’ne kavuşacak” diye konuştu.

Aşgın, ayrıca bir türlü bitmediği yönünde eleştirilere maruz kaldıkları yeni belediye binası için İller Bankası’ndan 20 milyon ödenek sağladıklarını, müteahhit firma ile de hiç bir sıkıntılarının olmadığını ve binanın biteceğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)