Millet Bahçesi’ne gençler için kütüphane açılıyor

“Gençlerimiz yeter ki okusun” diyen Başkan Aşgın, yaptıkları projelerde gençlere yönelik çalışmaların önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Etüd ve Proje Müdürü Bekir Said Toraman’la birlikte kütüphane yapılacak olan binada incelemelerde bulunan Başkan Aşgın, “Gençlerimiz araştırsın, geleceğe daha iyi hazırlansın diye her türlü imkânımızı onlar için seferber ediyoruz. Millet Bahçesi içerisinde Hıdırlık Camii civarında çok güzel bir mekânı gençlerimiz için kütüphane olarak düzenleyeceğiz. İnşallah buralardan ülkemize faydalı nesiller yetişecek. En güzel mekânları gençlerimize tahsis ediyoruz” dedi.

“ÇAY VE KEK İKRAMI BELEDİYE’DEN”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye tarafından Millet Bahçesi içerisinde yapılacak olan kütüphanede gençlere çay ve kek ikramında bulunacaklarını söyledi.

Ders çalışmak ve araştırmalarını yeni inşa edecekleri kütüphanede yapmak isteyen gençlere çay ve kahve ikramında bulunacaklarını dile getiren Başkan Aşgın, gençlere yakışır çok özel bir mekan oluşturacaklarını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)