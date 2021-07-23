Millet bahçesinde her cumartesi çocuklara özel şenlik var

Her cumartesi saat 19.00’da başlayan etkinliklerde çocuklar doyasıya eğleniyor. Bu haftaki etkinliklerde, müzik, yarışmalar, Hacivat-Karagöz gösterileri, kukla gösterileri ve animasyonlarla çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikler devam ederken, tüm misafirlere dondurma ikram edildi.

ETKİNLİĞİN SÜRPRİZ MİSAFİRİ

Etkinlikler başladıktan bir süre sonra, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da sosyal tesislere gelerek çocukların eğlencesini izledi. Çocuk şenlikleri, Millet Bahçesi Sosyal Tesislerinde, Temmuz ayı içerisinde her cumartesi saat 19.00’da düzenlenmeye devam edecek.

