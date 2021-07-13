Millet Bahçesi’nde doyasıya eğleniyorlar

Geçtiğimiz yıllarda çocuk etkinlikleri ve çocuk şenlikleri ile miniklerin sevincine ortak olan Belediye, koronavirüs salgını kısıtlamalarının gevşemesiyle birlikte minik gönüllere dokunacak yeni etkinliklere devam ediyor.

Yaz etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen “Millet Bahçesi Sosyal Tesislerinde Şenlik Var” etkinlikleri ile hem çocuklara hem de ailelerine güzel bir gün yaşatan Belediye programını 31 Temmuz’a kadar sürdürecek.

Çocuklar, kukla ve animasyon gösterileri ile başlayan programda Hacivat-Karagöz gösterisini de izleyerek eğlencenin tadına varıyorlar. Gösterilere katılanlar ile ailelerine de çeşitli ikramlarda bulunuluyor.



(Volkan SINAYUÇ)

