Millet Bahçesinde 4 büfe ve 1 kafeterya ihaleye çıkıyor

Yapımı tamamlanan ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Millet Bahçesi içerisinde yer alan iş yerleri açık teklif artırma usulü ile kiraya verilecek. Millet Bahçesi içerisinde açılan Millet Kafe'nin açılması ile birlikte vatandaşlar tarafından ilgi odağı haline geldi. Şimdi ise bölgede artan talebe cevap vermek için Hıdırlık mevkiinde kalan 4 büfe ve kafeterya yapılacak ihale ile kiraya verilecek.

İhalenin encümen huzurunda yapılacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kira ücretlerini özellikle düşük tuttuklarının altını çizerek, “Çorum’un öncelikli ihtiyaçlarından biri olan Millet Bahçesi’ni kısa süre önce hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği Millet Bahçemizin içerisinde yer alan işyerlerini açık artırma usulü ile kiraya vereceğiz. Sosyal Tesislerimizin de açılması ile birlikte hemşehrilerimizin yoğun ilgi gösterdiği millet bahçemizde bulunan işyerlerini kiraya vererek buraların da hemşehrilerimize hizmet vermesini sağlayacağız. Aşağı Sanayi’nin taşınmasıyla bölgeye yapılacak konutlar, bu çevreyi bir cazibe merkezi haline getirecek. Şehir merkezimizde yıldızı parlayan bu alana kurulacak işletmeleri önemsiyoruz” dedi.

“İHALE RAKAMI DÜŞÜK TUTULDU”

“Millet Bahçemizin Hıdırlık bölgesinde kalan 4 büfemizi oldukça düşük bir rakamla ihaleye çıkartıyoruz” diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şartları sağlayan tüm hemşehrilerimiz ihalemize girebilir. İhale çıkarttığımız 4 büfemizi de farklı iş kolları olarak değerlendirdik. 4 büfemiz Simitçi, Büfe-Bakkaliye Ürünleri, Hediyelik Eşya Satış Büfesi ve Çiçek Satış Büfesi olarak kiraya verilecek. Büfelerimiz için ihale bedelini yıllık 1000 TL gibi düşük bir bedel olarak belirledik. Büfelerin hemen yanında bulunan kafeteryayı ise yine düşük bir bedelle yıllık 10 bin TL olarak ihaleye çıkartıyoruz. Bedelleri düşük tutmamızdaki amaç şartnameyi yerine getirebilecek olan tüm hemşehrilerimizin ihaleye girmesi. İhaleyi 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonumuzda Encümen huzurunda gerçekleştireceğiz. İhaleye girmek isteyenler ihale şartnamesini belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edebilirler” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)